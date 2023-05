Čaputová jmenuje vládu odborníků v čele s Ódorem

Podle hlavy státu byla odbornost hlavním kritériem pro členy úřednické vlády. „Zároveň byli výlučně vybráni lidé, kteří nebudou kandidovat v nejbližších parlamentních volbách. Cílem je nezvýhodnit žádou z politických stran v probíhající předvolební soutěži,“ zdůraznila prezidentka. „Bude to vláda lidí, pro které vládnutí nebude předvolební kampaní,“ dodala.

Bude to také první úřednická vláda v historii Slovenska. Povede zemi do předčasných voleb, které se budou konat 30. září. „Do jmenování nové vlády zůstává přibližně šest měsíců. Volby jsou sice na konci září, ale dosud každá vláda na Slovensku se tvořila několik dalších týdnů. Půl roku je tedy ještě dost dlouhý čas na to, aby vláda odborníků mohla stabilizovat situaci a přivést Slovensko k předčasným volbám,“ uvedla Čaputová.