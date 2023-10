Výkřiky vystřídalo mrazivé ticho. Autobus u Benátek se řítil z 30 metrů

„Náš generální konzulát v Miláně je v kontaktu s italskou policií, která potvrdila, že na místě bylo několik cizinců. Nicméně nemáme informace, že by autobusem cestovali čeští občané,“ sdělila ČTK Mariana Wernerová z ministerstva zahraničí.

Italský ministr vnitra Matteo Piantedosi uvedl k havárii z 19:45, že autobus před dopadem „letěl 30 metrů“. „Vypadá to, že faktorem, který zhoršil průběh události, bylo to, že byl poháněn plynem. Kvůli tomu se požár rychle rozšířil,“ dodal pro stanici TG1.

Příčina nehody jasná není. Svědek, který běžel pomáhat, uváděl podle listu The Guardian: „Slyšel jsem silné brzdění. Myslel jsem si, že je to vlak. Pak jsem slyšel ránu. To mě vyplašilo. Venku jsem viděl kouř a slyšel křičet lidi o pomoc. Když jsem se dostal k autobusu, výkřiky se změnilo v ticho, při němž tuhla krev. Chtěl jsem pomáhat, ale zastavili mě kamarádi a policistka, protože autobus pořád hořel a hrozilo, že vybuchne.