Předměty nalezené při vykopávkách mezi červnem a říjnem pocházejí z období mezi druhým stoletím před naším letopočtem a prvním stoletím našeho letopočtu. Svatyně poblíž se stala od 2. století př. n. l. místem uctívání nejprve Etrusků a poté Římanů, kteří dobyli etruská území a začlenili je do své vzmáhající se říše. Vznikla kolem horkého pramene v části Toskánska, která se pyšní přírodními lázněmi a kam se Italové jezdí ponořit do termální vody.

„Je to jedinečný nález, nejvýznamnější objev bronzů za posledních 50 let. Sochy lidé nabízeli bohům jako dar,“ řekl Emanuele Mariotti, ředitel archeologického naleziště, deníku The Daily Telegraph.