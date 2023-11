ANALÝZA: Proč USA zvyšují výrobu dělostřelecké munice rychleji než EU

Poté, co byl v USA spuštěn krizový plán výroby munice, podařilo se její výrobu zvýšit za rok dvojnásobně.

V prosinci 2022 uvedla tajemnice ministerstva obrany Christine Wormuthová, že USA chtějí dosáhnout toho, aby se letos na jaře vyrábělo 20 tisíc granátů měsíčně a v roce 2025 až 40 tisíc měsíčně, uvedl server Defense One .

Tajemník Pentagonu pro vyzbrojování Doug Bush nyní avizoval, že v březnu 2024 by se mělo měsíčně vyrábět 36 tisíc kusů těchto granátů, v září 60 tisíc a na konci příštího roku by to mělo být až 100 tisíc kusů měsíčně, což je dvaapůlkrát více, než plánovala Wormuthová.