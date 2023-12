Albánský ústavní soud zablokoval dohodu s Itálií o migrantech

Na soud se kvůli dohodě o migrantech obrátili zástupci opoziční Demokratické strany, jakož i 28 poslanců, kteří podporují bývalého středopravého premiéra Saliho Berishu. Argumentovali tím, že dohoda porušuje ústavu a mezinárodní závazky Albánie.

Soud ve středu ratifikaci pozastavil, dokud ve věci nerozhodne. Na to má tři měsíce. Předsedkyně soudu Olta Zaçajová uvedla, že 18. ledna uspořádá veřejné slyšení, aby soud stanovil, zda dohoda není v rozporu s albánskou ústavou. Poslanci by tak případně mohli o dohodě hlasovat až po lednovém slyšení, napsala agentura AP.

Foto: Juan Medina, Reuters Migranti u ostrova Lampedusa

Podle dohody uzavřené na pět let se měla Albánie postarat ročně až o 36 000 migrantů, tedy měsíčně asi 3000, kteří se snažili dostat do Itálie bez řádných dokladů, většinou nebezpečnou plavbou přes Středozemní moře. V Albánii by byli ve dvou táborech, zatímco Itálie by zrychlila vyřizování jejich žádosti o azyl.

Tábory pro migranty měli vést Italové

Tábory by měli vést italští úředníci, ostrahu by zajišťovali albánští strážci. Itálie se zavázala zaplatit za jejich výstavbu a provoz. Oba tábory by spadaly pod italskou jurisdikci. Meloniová při ohlášení dohody očekávala, že tábory zahájí provoz na jaře příštího roku.

Italové budou uprchlíky chycené na moři vozit do Albánie

Albánská opozice tvrdí, že migrantům by tímto způsobem byla odepřena veškerá práva, která jim zaručuje albánská ústava. Dohodu kritizovaly také organizace na ochranu lidských práv a italská levicová opozice.

Itálie se obrátila na Albánii poté, co si nedokázala zajistit další pomoc od ostatních zemí Evropské unie, aby zvládla rostoucí příliv migrantů. Do poloviny prosince se počet migrantů připlouvajících do Itálie na lodích oproti loňsku téměř zdvojnásobil na 153 000. Počet nevyřízených žádostí o azyl činí 82 000, napsala AP. Podle agentury AFP od ledna přistálo u italských břehů 145 000 migrantů, zatímco loni jich bylo 88 000.