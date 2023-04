Dnes nezemřeme, do hodiny musí přijet, říkal Kellner po nehodě vrtulníku

„Mluvili spolu česky a navzájem si říkali: Neboj se, na téhle hoře dnes nezemřeme. Do hodiny pro nás musí přijet,“ cituje Knutsonovou Anchorage Daily News .

Vrtulník havaroval poblíž ledovce Knik krátce poté, co manévroval nad hřebenem. Stroj nevystoupal dostatečně vysoko a minul vrchol, na němž měl přistát. Byl podle vyšetřovatelů 3 až 4,5 metru pod potřebnou úrovní a místo přistání narazil ve výšce 1828 metrů do skalního masivu. Helikoptéra se po nárazu do skály skutálela asi 244 až 274 metrů po svahu dolů.