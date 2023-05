Bundestag zamítl žádost opozice o hraniční kontroly s Českem

Scholz se přitom ve středu se zemskými premiéry dohodl na tom, že Německo bude moci zavádět hraniční kontroly se svými sousedy, pokud to bude aktuální migrační situace vyžadovat.

„Potřebujeme evropsky notifikované a situaci odpovídající kontroly na hranicích s Polskem, Českem a Švýcarskem,“ prohlásila v dopolední debatě poslankyně Andrea Lindholzová z CDU/CSU. „A proč to potřebujeme? Ne že by konzervativní unie nevěděla, že schengenský prostor je velkým výdobytkem, který si zaslouží udržet, ale protože máme stejný názor jako Francie, a to že situace je dramatická,“ uvedla o migračním vývoji. Dodala, že Francie od 1. května umožňuje kontroly na všech svých hranicích včetně těch s Německem.