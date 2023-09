Ukrást tank? V Izraeli se našel ve sběrném dvoře

Kuriozní krádež vyšetřují policisté židovského státu. Až ve sběrném dvoře starého železa se našel vyřazený tank izraelské armády, který měl sloužit jako cvičný cíl, namísto toho však posloužil jako zdroj snadného obohacení. Upozornil na to ve středu server The Times of Israel.

Ukradený tank našli ve sběrných surovináchVideo: Reuters