„To není bojiště, to je masakr.“ Mezi oběťmi v kibucu měly být i děti bez hlavy

Izraelská armáda v úterý vpustila zahraniční tisk do kibucu Kfar Aza, kde podle zpravodajského webu The Times of Israel Hamás v sobotu zavraždil 70 izraelských civilistů. Generálmajor Itai Veruv novinářům řekl, že tam došlo k masakru, jaký nikdy neviděl.

Foto: Ilan Rosenberg, Reuters Sčítání obětí v kibucu Kfar Aza