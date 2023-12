OSN schválila rezoluci k humanitárnímu příměří v Gaze. Česko hlasovalo proti

Valné shromáždění OSN schválilo v úterý v noci středoevropského času rezoluci, která žádá humanitární příměří v Pásmu Gazy. Česká republika hlasovala spolu s dalšími devíti zeměmi proti. Usilovala o to, aby se do textu rezoluce podařilo prosadit pasáž odsuzující teroristický útok Hamásu. To se nepodařilo. Pro návrh bylo 153 zemí.

Foto: OSN/X Výsledek hlasování v OSN