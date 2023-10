Nepřekročitelná bariéra padla až příliš snadno, Hamás prošel přes zeď kolem Gazy jako nůž máslem

„Je to nepřekročitelná bariéra ze železa, senzorů a betonu.“ Tak se před dvěma lety vyjádřil tehdejší izraelský ministr obrany Benjamin Ganc při příležitosti dokončení posledního úseku hraniční bariéry oddělující území Izraele od Pásma Gazy. „Bariéra mění realitu. To, co se stalo v minulosti, se už nebude opakovat,“ přidal svůj názor Aviv Kohavi, tehdejší náčelník generálního štábu izraelské armády.