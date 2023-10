Hamás se chová divně, cvičí a kope díry. Varování vojáků před útokem rozvědka odbyla

V posledních týdnech před útokem si Rotenbergová podle The Times of Israel všimla, že v úseku, který měla na starosti, se příslušníci Hamásu soustředili na dva konkrétní body. Od velitelů však dál slyšela, že je to nedůležité a nedá se s tím nic dělat. Právě přes tato dvě místa 7. října přešli teroristé.

„Je to k vzteku,“ řekla o selhání zpravodajských služeb, „viděli jsme, co se dělo, řekli jsme jim o tom, a byli jsme jediní, kteří byli zavražděni.“

Informace obou žen potvrdili ve čtvrtek ráno Kanálu 12 dva bývalí příslušníci stejné jednotky, Amit Jerušalmi a Noa Melmanová. Jerušalmi ukončil vojenskou službu měsíc před útokem: „Ve službě jsme viděli kolonu dodávek. Viděli jsme výcvik, lidi stříleli a kouleli se, učili se, jak získat tank. Viděli jsme podél hranice hlídky, lidi s kamerami a dalekohledy. Tři sta metrů od plotu. Docházelo k mnoha nepokojům, lidé chodili k plotu a odpálili ohromné množství výbušnin. To množství výbušnin bylo šílené. Všechno jsem zaznamenal do počítače a předal. Nevím, co se s tím stalo, nevíme, kdo co dělal s informacemi.“