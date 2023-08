Írán přemístil několik Američanů z věznice do hotelu, spekuluje se o výměně za peníze

Podle prohlášení advokáta Jareda Gensera, který zastupuje jednoho z vězněných, se rodinám tří americko-íránských občanů dostalo dnes potvrzení, že byli přemístěni do domácího vězení na hotelu. Jedná se o podnikatele Siamaka Namaziho a Emada Shargiho a o ekologa Morada Tahbaze, který má také britské občanství. Do domácího vězení byli přemístěni i dva další lidé s americký občanstvím, jejichž totožnost ale není veřejně známá.

„Přesun amerických rukojmí z věznice Evín do očekávaného domácího vězení je důležitým vývojem,“ uvedl Genser. Právník doufá, že íránský postup je předzvěstí toho, že se Teherán chystá Američany propustit. „Nejsou žádné záruky ohledně toho, co se teď bude dít,“ uvedl. Podle něj budou mít Američané v hotelu podmínky, které nebudou horší než ve věznici, a budou se smět stýkat s rodinnými příslušníky či jim volat.

Existenci dohody mezi Washingtonem a Teheránem potvrdilo několik nejmenovaných zdrojů listu The New York Times a agentuře Reuters. Podle New York Times USA uvolní šest miliard dolarů (132 miliard Kč) ze zmrazených íránských příjmů z prodeje ropy. Washington by měl povolit převod peněz do speciálního fondu v Kataru, ze kterého by Teherán mohl hradit pouze nákupy potravin či léků. Hlavní body dohody potvrdil nejmenovaný zdroj také agentuře Reuters.