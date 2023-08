Za nenošení hidžábu až 10 let. Írán chce zpřísnit „mravnostní“ zákony

V novém návrhu zákona Írán mění kvalifikaci nenošení hidžábu na závažnější trestný čin, za který by ženám hrozilo buď odnětí svobody až na 10 let, nebo pokuta ve výši až 360 milionů íránských rijálů (asi 187 tisíc korun), což představuje obrovský skok z nynější 500 tisíc rijálů (as 260 korun).

Návrh zákona se přitom dostává do íránského parlamentu jen několik týdnů před výročím masových protestů, které vyvolala smrt Mahsy Amíníové. Tu íránská mravnostní policie zatkla loni v září za nenošení hidžábu a poslala ji do „převýchovného“ centra, kde po několika dnech zemřela.

Zákon však pamatuje i na majitele podniků, kteří by v případě, že nebudou prosazovat nošení hidžábu, mohli čelit dvouletému zákazu vycestování ze země nebo stejně dlouhému zákazu účasti na „veřejných aktivitách“. Zároveň by mohli dostat i pokutu ve výši až tříměsíčního zisku z jejich podnikání.

Pokud by zákon schválil parlament, zamířil by do režimní dvaadvacetičlenné Rady strážců, která by jej přezkoumala a schválila.