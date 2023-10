Ať už válka v Gaze dopadne jakkoli, Netanjahuův konec se blíží, shodují se Izraelci

Vládě, která je všeobecně obviňována z toho, že upustila od ostražitosti a zatáhla zemi do války v Gaze, která otřásá celým regionem, však projevují jen málo náklonnosti. Ať už to dopadne jakkoli, premiéra Benjamina Netanjahua po rekordně dlouhé politické kariéře čeká soudný den, napsala agentura Reuters.

„Nezáleží na tom, jestli bude vyšetřovací komise nebo ne, nebo jestli přizná vinu nebo ne. Záleží jen na tom, co si myslí ‚běžní Izraelci‘ - a to je, že jde o fiasko a že za něj nese odpovědnost premiér,“ řekl Asa-El. „Odejde a s ním i celý jeho establishment,“ dodal.

Kdyby se volby konaly dnes, přišel by podle průzkumu Likud o třetinu křesel, zatímco centristická Strana národní jednoty Netanjahuova hlavního rivala Bennyho Gance by se o třetinu rozrostla - což by mu zajistilo nejvyšší vládní post.