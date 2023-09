Blbá nálada mezi Němci nemizí. Zneklidňují je ekonomika a migrace

Semaforová koalice kancléře Olafa Scholze je téměř v polovině volebního období a obyvatele Spolkové republiky neopouští blbá nálada. Podle ARD-DeutschlandTren d tři čtvrtiny (73 procent) společnosti považují hospodářskou situaci za méně dobrou nebo špatnou. To je o čtyři procentní body více než v červnu. Pouze každý čtvrtý (25 procent) ji shledává jako velmi dobrou nebo dobrou (dříve to bylo 29 procent).

Pesimismus převládá i při pohledu do budoucnosti: téměř polovina (46 procent) očekává, že ekonomická situace bude za rok horší než dnes. Čtyři z deseti Němců (38 procent) mají za to, že bude přibližně stejná. Pouze 13 procent je přesvědčeno, že situace bude za rok lepší než dnes.

Pokud by se spolkové volby konaly v neděli, SPD by měla 16 procent (-1). Opoziční křesťanská demokracie CDU/CSU by si oproti začátku srpna připsala dva procentní body a s 29 procenty by zůstala nejsilnější silou. Zelení by dosáhli na 14 procent (-1). Mírně by ztratila i FDP, která zaznamenala šest procent (-1).