Biden vyzývá kvůli rasismu radní Los Angeles k rezignaci

Na uniklé nahrávce vystupují čtyři radní, všichni Latinoameričané, kteří častují své afroamerické kolegy a zástupce ostatních komunit rasistickými poznámkami. Jednání za zavřenými dveřmi z loňského října se zabývalo posílením volební síly latinskoamerické komunity díky blížícím se změnám v hranicích volebních okrsků. To totiž může do jisté míry pomoct či uškodit dané straně a zastupitelům ve volbách a v USA se to jako nástroj politického boje používá běžně.