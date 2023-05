Biden neúčastí na korunovaci těžce urazil Británii, čílí se Trump

„Není divu, že ztrácíme podporu po celém světě. Udělejme Ameriku znovu velkou!!!“ dodal podle listu The Daily Telegraph Trump, který má ambice vrátit se po dalších volbách do úřadu.

Není to první kritika ze strany Trumpa na adresu Bidenova rozhodnutí ceremonii vynechat. Začátkem tohoto týdne Trump v projevu ve Skotsku řekl pro GB News: „Určitě by tu měl (Biden) být jako zástupce naší země. Velmi mě to překvapilo. Myslím, že je velmi neuctivé, že tu není.“