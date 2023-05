Je vřelý a má skvělý smysl pro humor, říká o Karlu III. bývalý fotograf královské rodiny

„Bylo to skvělé, pro mladého fotografa to bylo jako sen. Cestoval jsem po světě, díky královské rodině jsem viděl na sedmdesát zemí. A mohl jsem se dívat na svět jejich očima, což jen tak někdo říct nemůže. Za nic na světě bych tuto zkušenost nevyměnil,“ zhodnotil zpětně staré časy.

Byl mu nablízku i v době, kdy se dal dohromady s Dianou. „Myslím, že na začátku jsme všichni věřili, že je to ta pohádka, za kterou jsme ji chtěli mít. Ale docela brzy, když jste se na ně podívali kritickýma očima, jste mohli vidět, že měli problémy,“ vzpomínal. „Diana byla neuvěřitelně mladá na všechny ty povinnosti, které měla. Bylo to pro ni náročné, bylo by to náročné pro každého v jejím věku.“