Berlusconiho říši teď ovládly ženy

Právo přístupu k němu není zanedbatelnou věcí – ve hře jsou nejen miliardy finančního a mediálního magnáta, ale také budoucnost jeho strany Forza Italia, s níž dobyl moc v zemi. Pro Geiorgii Meloniovou, současnou předsedkyni vlády, je Berlusconiho uskupení jako koaliční partner de facto nenahraditelné, protože bez něj by si kabinet neudržel v parlamentu většinu.

Ještě větší vliv získala Marina Berlusconiová, 56letá nejstarší dcera hlavy klanu. Jako předsedkyní správní rady rodinného holdingu Fininvest už delší čas tahá v zákulisí za nitky. Mohlo by být na ní, kdy bude dědictví koncernu rozděleno mezi pět Berlusoniho dětí ze dvou manželství.

Její otec považoval Forza Italia za nepostradatelný nástroj moci, avšak dluhy strany dosahují 90 milionů eur, takže mohla přežít jen díky Berlusconiho zárukám. To, zda stranu zahrnul do svého dědictví s tím, že by měla zůstat na italské politické scény, není známo.