Zlaté pruty, peníze, mercedes. Katar si prý vydržoval amerického senátora

Nová obvinění podaná u manhattanského federálního soudu obviňují Menendeze a jeho manželku Nadine z toho, že obdrželi zlato a vstupenky na závody Formule 1 výměnou za pomoc americkému developerovi Fredu Daibesovi při vyjednávání mnohamilionové investice do realitního projektu v senátorově domovském státě, napsal deník The Telegraph.

Prokurátoři uvedli, že Menendez učinil veřejná prohlášení nakloněná Kataru a v srpnu 2021 nechal Daibese předem nahlédnout do tiskové zprávy chválící vládu této země. „Možná byste jim to měl poslat,“ sdělil mu v šifrované zprávě, uvádí se v obžalobě.

V obviněních týkajících se Egypta Menendez čelí žalobě za to, že v letech 2018 až 2022 přijal od tří obyvatel New Jersey úplatky ve výši statisíců dolarů a že využil své „moci a vlivu k ochraně, obohacení těchto podnikatelů a k získání prospěchu pro egyptskou vládu“.

Menendez, který je senátorem za New Jersey od roku 2006 a jehož rodiče se do Spojených států přistěhovali z Kuby, už dříve popřel, že by se dopustil jakéhokoli trestného činu.