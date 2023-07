Stín Katargate se šíří. Belgická policie prohledala dům další socialistické europoslankyně

Celkem šest domovních prohlídek, zabavené počítače a dokumenty, to vše za osobní přítomnosti předsedkyně Evropského parlamentu (EP) Roberty Metsolaové. Takové byly v tomto týdnu kulisy policejní akce v Bruselu, která se soustředila na belgickou europoslankyni Marii Arenaovou.

Belgičtí vyšetřovatelé na přelomu loňského a letošního roku obvinili několik současných a bývalých europoslanců – mezi nimi i někdejší místopředsedkyni EP Evu Kailiovou a belgického europoslance Marca Tarabellu – z korupce a praní špinavých peněz, a to v souvislosti s nelegálním lobbingem ve prospěch Kataru. Obvinění měli za peníze vytvářet pozitivní obraz blízkovýchodní země v evropských institucích.

Poprvé padlo vážné podezření na Arenaovou letos v lednu, kdy se přišlo na to, že europoslankyně nevykázala loňskou cestu do Kataru, kterou včetně ubytování a programu na místě platila katarská vláda. Evidenci takových cest přitom pravidla EP svým členům nařizují. Arenaová podle serveru Politico pochybení uznala, snažila se jej však bagatelizovat s tím, že „sekretářka na to zapomněla“.