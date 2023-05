Obránci životního prostředí jsou ve Střední Americe vražděni za tichého přihlížení vlád

Podle nejnovějšího průzkumu serveru The Guardian byly ve Střední Americe od začátku roku zavražděny či pohřešovány nejméně dvě desítky lidí, kteří se v těchto oblastech zabývají především těžebním průmyslem, jeho následkům a ochranou práv domorodých kmenů.

„Všichni příliš dobře víme, že většina zločinů a útoků na obránce životního prostředí zůstává z velké části nepotrestána, zanechává oběti a jejich rodiny ve velké tísni a vysílá zprávu, že některé životy mají menší cenu než ekonomický zisk,“ uvedl pro The Guardian Michel Forst, zpravodaj OSN pro životní prostředí.

Středoamerické vlády během covidové pandemie umožnily expanzi těžebního průmyslu do míst, kde ohrožuje domorodé komunity i obyvatele menších měst a vesnic, kteří jsou závislí na přírodních zdrojích.

V Mexiku v tomto roce násilí propuklo 1. ledna, kdy byl ve svém domě zastřelen obránce práv Remigio de la Cruz, vůdce domorodého kmenu Amuzgo. Byl několik let aktivním členem organizace „La Nación Amuzga“, která sdružuje pět obcí domorodé komunity.

„Čísla jsou skandální, vlády musí přijmout důslednější a důslednější opatření, která by zastavila vzestupnou křivku násilí. To má zastrašit obránce, aby se vzdali a opustili svou zemi a komunitu,“ řekl The Guardian Édgar Cortez z Mexického institutu lidí.