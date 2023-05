Zakladatel extremistické skupiny Oath Keepers půjde za útok na Kapitol na 18 let do vězení

Někdejšího vůdce krajně pravicové milice Rhodese soud uznal vinným už dříve, ve čtvrtek oznámil výši trestu. Obžaloba pro něj žádala 25 let za mřížemi.

„V žádném případě nemůžeme mít skupinu občanů, kteří, protože se jim nelíbí výsledek voleb a podle kterých nebyly dodrženy zákony, podněcují revoluci. To je to, co jste udělali,“ zdůraznil v rozsudku soudce Amit Mehta.