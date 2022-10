Za atentátem na Duginovou stojí podle USA Ukrajinci, píše NYT

Americké zpravodajské služby se domnívají, že část ukrajinské vlády schválila srpnový bombový útok, při kterém zahynula dcera ultranacionalistického ruského ideologa Alexandra Dugina, napsal ve středu americký list The New York Times (NYT). Devětadvacetiletá Darja Duginová zemřela 21. srpna při explozi auta nedaleko Moskvy. Ruská tajná služba FSB z činu obvinila ukrajinské zpravodajské služby. Kyjev zapojení svých občanů či zpravodajských služeb do atentátu důrazně odmítl.

Foto: Tsargrad.tv, Reuters Novinářka Darja Duginová zemřela při explozi auta