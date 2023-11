Útočník v psychiatrické léčebně v USA střílel po lidech

V psychiatrické léčebně v americkém státě New Hampshire střílel v noci na sobotu středoevropského času útočník po lidech. Policie uvedla, že na místě je několik obětí, aniž by specifikovala jejich počet, ani to, zda jde o mrtvé či zraněné. Útočník je mrtvý.

Foto: Geoff Forester, ČTK/AP Policista na místě střelby

Článek „Událost je vyřešena, útočník je mrtvý,“ uvedly úřady. Střílelo se v léčebně ve městě Concord, v zařízení pro lidi s akutními duševními problémy, uvedl web CNN. V zařízení je 185 lůžek, má vlastní bezpečnostní složky. Policie na místě stále zasahuje, vyklidila areál.