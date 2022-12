Trump vyzval ke zrušení ústavy

„Zrušíte výsledky voleb z roku 2020 a vyhlásíte správného vítěze, nebo máte připravené nové volby? Masivní podvod takového typu a rozsahu opravňuje zrušit všechna pravidla, nařízení a články, dokonce i ty, které se nacházejí v ústavě,“ napsal Trump na sociální síti Social Truth, kterou založil poté, co mu Twitter zrušil účet.

Požadavkem na porušení ústavy bývalý americký prezident a možný opětovný kandidát republikánů do Bílého domu reagoval na páteční sérii tweetů Elona Muska a novináře Matta Taibbiho.

Trumpův silný moment už každopádně přišel, byť zatím vzbudil spíš pobouření. Američané jsou na svou ústavu pyšní a citliví. „Takové prohlášení se protiví duchu našeho národa a mělo by být obecně odsouzeno. Americká ústava je posvátný dokument, který již více než 200 let zaručuje, že v naší velké zemi panuje svoboda a právní stát. Ústava sdružuje americký lid – bez ohledu na stranu,“ reagoval na Trumpovo vyjádření pro CNN mluvčí Bílého domu Andrew Bates.

Trump nicméně trvá na tom, že vítězem voleb z roku 2020 je on, nebo by jím alespoň měl být, a že „zakladatelé Spojených států nechtěli a netolerovali by zfalšované a podvodné volby“.