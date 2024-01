Trump se odvolal proti zákazu kandidovat v primárkách ve státě Maine

Americký exprezident Donald Trump podal odvolání proti rozhodnutí, které mu znemožňuje kandidovat v primárkách v americkém státě Maine. Informovala o tom zpravodajská agentura The Associated Press (AP). Nejvyšší volební úřednice tohoto amerického státu Shenna Bellowsová zakázala Trumpovi se zúčastnit republikánských primárek v souvislosti s jeho zapojením do útoku na sídlo amerického Kongresu z 6. ledna 2021. Stejně rozhodl i soud v Coloradu, který Trumpovi zakázal kandidovat v polovině prosince.

Foto: Profimedia.cz Americký exprezident Donald Trump