„Šéf po mně chce, aby ten server zmizel beze stopy (…) Co s tím můžeme udělat?“ Tato konverzace, citovaná listem The New York Times, měla podle rozšířeného obvinění proběhnout v rezidenci Mar-a-Lago, vlastněné bývalým prezidentem Donaldem Trumpem (ve funkci 2017 až 2021), poté, co byl Trump již obviněn z nezákonného přechovávání utajovaných dokumentů.