Protiútok je teprve na začátku. A Ukrajina dělá pokroky, informoval Stoltenberg v Oválné pracovně

„Je to ještě na začátku, ale víme, že čím více území budou Ukrajinci schopni osvobodit, tím silnější ruku budou mít u jednacího stolu,“ uvedl Stoltenberg podle listu The Washington Post . Šéf Aliance Washingtonu poděkoval za nově ohlášený balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 325 milionů dolarů (přes 7,1 miliardy korun).

„Důvodem je, že v mnohých metropolích členských států NATO nepanuje jasný postoj ohledně toho, co dělat, když má do NATO vstoupit země, která je ve válce, a co to znamená v kontextu závazku článku 5 (o kolektivní obraně). Říkám na rovinu: to je hlavní otázka,“ uvedl Rinkēvičs.