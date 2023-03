Při nehodě v USA zemřelo pět dětí, boural šestnáctiletý chlapec

Vážnou nehodu v Hutchinson River Parkway na severním předměstí New Yorku nepřežili v neděli ráno čtyři chlapci a a jedna dívka. Řidiči bylo zřejmě 16 let, což je spodní hranice věku, kdy může americký občan získat řidičský průkaz.

Nejmladší oběti bylo 8 a nejstarší 17 let. Jejich totožnost zatím nebyla zveřejněna. Šestý pasažér, devítiletý chlapec, přežil díky tomu, že jel v nákladovém prostoru auta a utekl zadními dveřmi.

Celá skupina pochází z jedné rodiny a žila v americkém státě Connecticut. Podle informací tamějšího školního inspektora Matta Conwaye se rodina do New Havenu v Connecticutu přistěhovala teprve nedávno. Dříve bydlela právě v New Yorku.