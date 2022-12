Pentagon dostal několik stovek nových zpráv o výskytu UFO

Úřad AARO (The All-domain Anomaly Resolution Office) byl podle agentury AP zřízen v červenci, má tedy sledovat objekty UFO na obloze, pod vodou či ve vesmíru, nebo potenciálně ty objekty, které „mají schopnost přesunu z jedné domény do jiné“.

AARO byl letos založen poté, co se více než rok věnovala pozornost neidentifikovaným létajícím objektům, které zpozorovali vojenští piloti, ale někdy se zdráhali to nahlásit, protože se obávali znevážení.

Náměstek ministra obrany pro zpravodajství a bezpečnost Ronald Moultrie uvedl, že zatím nebylo nalezeno nic, co by vedlo k přesvědčení, že některý z objektů byl mimozemského původu. Jakýkoli neautorizovaný systém v americkém vzdušném prostoru je ale podle něj hrozbou pro bezpečnost.

Zástupci ministerstva obrany USA již v dubnu podle listu The Independent navíc varovali, že potenciální extrémní kolize tzv. vesmírného odpadu (v tomto případě jde o tisíce úlomků z nefunkčních satelitů a dalších těles, vypuštěných do vesmíru prokazatelně lidmi - pozn. red.) by mohla zanechat trosky na oběžné dráze po desítky tisíc let.