Nový bombardér B-21 představí Američané na začátku prosince

Nový americký strategický bombardér Northor B-21 čeká roll out, tedy první vytažení na plochu, v prvním prosincovém týdnu. Tento týden to zmínilo americké letectvo USAF, které si stroj míní pořídit, uvedl server Defense One.

Foto: USAF Podoba stroje B-21