Boeing v USA přistál s hořícím motorem

Boeing odstartoval v neděli v 7:43 místního času z Mezinárodního letiště Johna Glenna v Columbusu v Ohiu. Namířeno měl do Phoenixu v Arizoně. Po 40 minutách se ale s hořícím motorem vrátil do Columbusu, uvedl server FlightAware, který sleduje letový provoz.

Podle svědků, na které se odkazuje britský server The Daily Mail, se motor stroje vznítil kvůli tomu, že do letadla krátce po startu narazil pták. „Motor začal vydávat trhané a pulzující zvuky jako kdyby to vzdával,“ líčil jeden z cestujících.