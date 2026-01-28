Na Prettiho stříleli v Minneapolis dva agenti, vyprázdnili zásobníky

Článek
V předběžné zprávě kanceláře pro profesní zodpovědnost, kterou poskytla CBP kongresmanům, není nikde uvedeno, že by Pretti vytáhl svou osobní zbraň. Zprávu získala stanice CBS.
Agenti CBP se v sobotu ráno účastnili ve městě operace, když byl jeden její příslušník „konfrontován se dvěma civilistkami, které pískaly na píšťalky“. Příslušník jim nařídil „odejít ze silnice“.
Ze zprávy plyne, že použil vůči ženám fyzickou sílu: „Vytlačil je pryč a jedna z žen běžela k muži, který byl později identifikován jako americký občan, 37letý Alex Jeffrey Pretti.“ „Příslušník CBP se pokusil vytlačit ženu a Prettiho ze silnice. Pretti a žena se nepohnuli. Příslušník CBP použil svůj sprej s oleoresinem capsicum (OC, tzv. pepřový sprej, pozn. red.) směrem k Prettimu a ženě.“
Potyčka vyústila ve střelbu
Agenti CBP se pak podle zprávy „pokusili Prettiho zadržet“. Uvedli důvod: „Pretti se bránil snahám příslušníků CBP. Došlo k potyčce. Při ní jeden z agentů pohraniční stráže (BPA) několikrát křičel – má zbraň.“
„Asi o pět sekund později příslušník agent vystřelil ze své zbraně Glock 19, již mu vydala CBP, a příslušník CBP také vyprázdnil svou zbraň Glock 47 na Prettiho,“ dodává zpráva.
Po střelbě agent Pohraniční stráže řekl, že má Prettiho střelnou zbraň: „Agent pohraniční stráže následně zajistil jeho zbraň ve svém vozidle.“ Zřejmě v rozporu s předpisy, protože zbraň volně leží na sedačce a není v pytlíku s číslem.
Zpráva vnitřního vyšetřovacího orgánu se liší od původních vyjádření ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které uvádělo, že agenti pohraniční stráže stříleli v sebeobraně.
Ministerstvo tvrdilo, že k agentům šel Pretti s devítimilimetrovou poloautomatickou zbraní. CBP však ve zprávě pro Kongres nikde neuvádí, že by se Pretti pokoušel sáhnout na zbraň. Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová přitom tvrdila, že se pokusil zabít agenty, a na místě nasazený velitel pohraniční stráže Greg Bovino dokonce řekl, že se „pokusil zmasakrovat sbor“.
Policie v Minneapolis uvedla, že Pretti měl zbraň legálně a měl právo ji nosit.
Zpráva pro Kongres potvrdila, že oddělení pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti Imigračního a celního úřadu (ICE) šetří střelbu. Současní i bývalí úředníci agentury to označili za velmi neobvyklé, protože orgán nikdy nevyšetřoval incidenty použití síly. Zpráva uvádí, že incident interně prověřuje i Úřad pro profesní odpovědnost CBP a že byl informován generální inspektor ministerstva pro vnitřní bezpečnost.