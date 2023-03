Mexický gang, který unesl čtyři Američany, se omluvil a vydal údajné pachatele

Mexické úřady ve čtvrtek předaly do Spojených států pozůstatky dvou Američanů, kteří při únosu zemřeli. Dvojice, která přežila, se do vlasti vrátila už dříve a léčí se v nemocnici. Skupina čtyř přátel z Jižní Karolíny - tři muži a žena - se do Mexika vydala kvůli tomu, aby žena mohla podstoupit plastickou operaci břicha. Nicméně na jejich minivan v Matamoros začali střílet ozbrojenci, kteří je pak naložili do nákladního auta a odjeli s nimi pryč. Pak je únosci převáželi mezi různými místy, dokonce je odvezli i na kliniku, aby jim tam lékaři poskytli první pomoc. Nicméně dva muži s nejhoršími zraněními krátce poté zemřeli.