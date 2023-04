Lula papouškuje ruskou propagandu, zlobí se USA

Lula v neděli při návratu z Číny obvinil z pokračování konfliktu obě strany. „Rozhodnutí válčit přijaly obě země. Jednáme o vytvoření skupiny zemí, které nemají co do činění s válkou,“ řekl podle agentury Reuters .

Kritizoval také ruského prezidenta Vladimira Putina i jeho ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského za to, že se nijak nesnaží, aby na Ukrajině zavládl mír.

„USA, EU a další zahraniční spojenci pomáhají Ukrajině se bránit, protože by jinak čelila zničení,“ dodal mluvčí Komise. „Nezapomínejme, že Ukrajina je obětí, a je tudíž na ní stanovit podmínky, za kterých by mohla zahájit mírová jednání,“ uvedl Stano.

Lulu naopak podpořil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, který v pondělí v Brazílii zahájil svou cestu po několika zemích v regionu. Moskva je „vděčná našim brazilským přátelům za to, že jasně chápou, jak celá situace vznikla,“ řekl Lavrov. Poděkoval také za snahu „přispět k hledání způsobu, jak situaci urovnat“.

Brazilský prezident chce vytvořit skupinu států, jejímž cílem by mělo být zprostředkování a moderování jednání o míru.

Podle Lulových představ by ve skupině měly být vedle Brazílie také Indie a Čína, která v únoru představila svůj mírový plán, na jehož základě by mohla začít jednání o příměří. Peking v dokumentu podtrhuje dva principy mezinárodního práva: zásadu územní celistvosti, kterou zdůrazňuje Západ, i zásadu nedělitelnosti bezpečnosti, kterou vyzdvihuje Rusko.

Lula už loni v květnu v rozhovoru pro časopis Time zdůraznil, že za válku nemůže pouze Kreml. „Putin neměl napadnout Ukrajinu. Ale není to jen jeho chyba. USA a EU se také provinily. Jaký byl důvod invaze na Ukrajinu? (Rozšiřování) NATO? Pak měly USA a EU (jasně) říct: ‚Ukrajina se členem NATO nestane.‘ To by problém vyřešilo,“ uzavřel.