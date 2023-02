Co víme o neidentifikovaných objektech sestřelených nad Amerikou

Oba objekty byly sestřeleny stíhačkami ve výšce přibližně 12 000 metrů. Byly válcovitého tvaru velké asi jako menší osobní auto. Američané uvedli, že „jejich“ objekt byl stříbrný a nezdá se, že by jej někdo pilotoval. Jeho pohyb se odvíjel od větru.

Oba objekty po zásahu raketami spadly a pozemní týmy posbíraly jejich trosky. Zkoumají, o co jde.

„Objekt letěl ve výšce přibližně 40 tisíc stop, bez povolení vstoupil do kanadského vzdušného prostoru a představoval hrozbu pro bezpečnost civilního provozu. Sestřelen byl přibližně 100 mil (160 kilometrů) od kanadsko-americké hranice nad kanadským územím v centrálním Yukonu,“ uvedla kanadská ministryně obrany Anita Anandová.

Piloti k objektu řekli, že byl válcovitého tvaru a byl výrazně menší než čínský špionážní balon, který Američané sestřelili minulou sobotu. Nezdálo se, že by ho někdo pilotoval.

Válcovitého tvaru a stříbřité barvy byl také objekt sestřelený v pátek nad Aljaškou. Pentagon k němu řekl, že se zdá, že neměl žádný pohon ani jiné prvky, které by mu dovolovaly měnit směr letu, a nejsou poznatky, že by ho někdo pilotoval. Stejně jako ten nad Kanadou letěl ve výšce 12 kilometrů. Trosky předmětu dopadly do amerických vod. Při sestřelení se objekt pohyboval u severovýchodního cípu Aljašky.