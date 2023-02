Argentina čelí náporu těhotných Rusek. V jediném letadle jich přicestovalo 33

Rusové sice mohou do Argentiny cestovat bez víz, pokud ale úřady pojmou podezření, že ženy přicestovaly jen kvůli tomu, aby tam porodily, nastává problém.

„Je zde opodstatněné podezření, že jde o falešné turistky, když vidíme, že nemají zpáteční letenku, že nedokáží vysvětlit, co chtějí v zemi navštívit. A ve 33. týdnu těhotenství je komplikované provozovat turistiku,“ uvedla Carignanová s tím, že počet takových příchozích je v poslední době obrovský.

Vloni podle ní do Argentiny přicestovalo asi 10 500 ruských občanů, z toho 5819 těhotných žen. „Problém je, že přijedou do Argentiny, zaregistrují své děti jako Argentince a odjedou. Náš pas je velmi bezpečný po celém světě a umožňuje vstup do 171 zemí bez víza,“ dodala Carignanová.