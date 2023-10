Slovensko je stát prorostlý korupcí, říká novinářka Laura Kellöová

Pokud se tito obvinění politici dostanou do Národní rady Slovenské republiky, nezbývá než čekat na právoplatné rozhodnutí soudu a v případě jejich odsouzení jim bude mandát odebrán. Pokud by proti nim vznikla další nová obvinění a policie či prokurátor by započali trestní stíhání, musí Národní rada odsouhlasit jejich vydání.