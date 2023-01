Podraz a útěk, ČSSD je zklamaná ze Středuly

„Pro mě je to jeho rozhodnutí zklamání, přestože rozumím, že není jednoduché vydržet ten tlak, který je kolem volby. Před každými volbami v závěru kampaně atmosféra zhoustne a je těžké to vydržet. Lidsky to chápu, ale přesto mě to mrzí. Tím pádem není ve volbě žádný ryze levicový kandidát,“ řekl Novinkám Šmarda.

Každý sociální demokrat se podle něj teď musí rozhodnout sám, koho bude volit. „My jako strana nebudeme dávat našim členům žádné doporučení, vyjádříme se k tomu každý sám za sebe,“ dodal.

Koho bude volit on, nechtěl prozradit. „Já sám nemohu volit kandidáty, kteří představují minulost, kdy musí neustále vysvětlovat, proč byli čeho agenty nebo rozvědčíky. Chci volit kandidáty, kteří představují budoucnost, i v tom generačním směru. Ale těch je tam také hodně,“ řekl Novinkám.

Obává se, že Babiš či Pavel by v roli prezidenta neustále čelili i v zahraničí otázkám, proč v minulosti spolupracovali s totalitním režimem. Vybráno prý mezi ostatními Šmarda má, ale konkrétní jméno nechce říci. „Upřímně řečeno, když říkáme, že jako soc. dem. doporučení dávat nebudeme, tak jako předseda si tu volbu nechám pro sebe.

Odstoupení Středuly byl pro některé šok

Odstoupení předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů a podpora Nerudové na konci prezidentské debaty mnohé sociální demokraty překvapila i naštvala. Bývalý ministr práce za ČSSD Zdeněk Škromach na Facebook napsal: „Středulovo odstoupení považuji za obrovský podraz na nás všechny, kteří jsme ho podporovali a chtěli ho volit!“

Bývalý člen a místopředseda ČSSD Michal Hašek zase napsal, že je to „zbabělý útěk z bitvy v očekávání volebního výprasku“. Podpora Nerudové je pak podle něj „fackou všem levicovým voličům“, protože Nerudová v debatě přiznala, že volila do Sněmovny koalici Spolu. „Příští týdny a měsíce snad ukážou, do jakého soukolí se Josef Středula dostal a co to celé bylo za špinavou hru,“ napsal.

Středuly se zastal v diskuzi pod příspěvkem nový místopředseda ČSSD Karel Machovec: „Jedinej, kterej pochopil, že to estébácké hova.. musí někdo zastavit, a to, že při tom riskuje všechno, jenom svědčí v jeho prospěch.“

Šmarda Novinkám přiznal, že o odstoupení Středuly věděl jen krátce dopředu. „Byla to asi jeho strategie. Já informaci měl o něco dopředu, takže jsem byl připraven. Ale na našem rozhodnutí ho podporovat do poslední chvíle to nic nezměnilo,“ dodal Novinkám.

V tiskové zprávě potom doplnil: „Odstoupení Josefa Středuly z prezidentské volby nic nemění na tom, že strategie hledání společného postupu všech sociálně odpovědných sil je správná. Poté, co se k boji o Hrad rozhodl šéf odborů, bylo logické a správné, že jej sociální demokraté podpořili a netříštili síly. Chápu, že Josef Středula byl pod obrovským tlakem. Sám jsem si to mnohokrát při volbách zažil. Není to snadné vydržet a někdy je toho na člověka zkrátka moc.“

Na vztahu ČSSD a odborů se však prý nic nezmění. „Prezidentská volba tak pro levici končí neúspěchem. To ale nemůže zabránit tomu, abychom usilovali o co nejlepší vztahy s odbory a společně hájili zájmy zaměstnanců. To je nakonec to nejdůležitější,“ uvedl Šmarda.

Středula odstoupil z prezidentské volby během nedělní diskuze kandidátů na ČT. „Nechci za prezidenta komunistického udavače stojícího navíc aktuálně před soudem ani komunistického vojenského rozvědčíka. Proto jsem se rozhodl odstoupit z prezidentské kandidatury a podpořit ve volbě jedinou pro mě přijatelnou kandidátku z medii favorizované trojice - profesorku Danuši Nerudovou. Jsem přesvědčen, že je to žena, která potvrdí své sociální cítění a zasadí se o důstojný život občanů České republiky,“ doplnil pak na Facebooku.

Průzkumy přisuzovaly Středulovi podporu okolo tří procent voličů. Favorité volby jsou Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová.