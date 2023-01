Před Zuzanou Čaputovou už v dřívějších volbách kandidovaly dvě zářivé političky (což není podcenění uchazeček v Česku) – Madga Vášáryova a Iveta Radičová. Obě začaly připravovat slovenské voliče, kteří jsou celkově konzervativnější než čeští, na to, že jednou by na Slovensku mohla prezidentské volby vyhrát žena. V roce 1999 skončila Magda Vášáryová v prvním kole třetí, o deset let později socioložka Iveta Radičová dokonce postoupila do druhého kola (v němž prohrála, ale získala milion hlasů) – a v roce 2010 se stala první slovenskou premiérkou.