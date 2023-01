Nevím, proč jsem považován za zlo, prohlásil Babiš a začal šít do Pavla

Andrej Babiš označil výsledek sobotních prezidentských voleb za famózní. Uvedl také, že má obrovskou radost. Na tiskovém brífinku pak také prohlásil, že nechápe, proč je považován za zlo. Česku věnoval podle svých slov 10 let svého života. Hned po gratulaci se do pustil do vítěze prvního kola Petra Pavla.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Volební štáb prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) po prvním kole prezidentských voleb

Článek „Mám obrovskou radost. Jako kandidát hnutí ANO jsme dosáhli famózních výsledků. Dostal jsem více o 500 tisíc hlasů více než ANO ve volbách do Sněmovny,“ řekl na tiskové konferenci. Pokračoval tím, že poděkoval voličům, své rodině i hnutí ANO. „Mám z toho obrovskou radost,“ prohlásil. „Výsledek je pro mě nečekaný. Gratuluji provládnímu kandidátovi Petru Pavlovi. Gratuluji i paní Nerudové, která dělala dobrou kampaň,“ řekl. „Mrzí mě, když jsem považován za zlo. Věnoval jsem zemi více než 10 let svého života ve prospěch lidí. Nemusel jsem jít do politiky,“ doplnil.