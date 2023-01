Babišův projev vyděsil i politology: Chce odradit voliče Pavla

„Může to sebrat část voličů z elektorátu (kandidáta SPD) Jaroslava Bašty. Je otázka, jestli je už vyčerpaný potenciál lidí, kteří by mohli přijít k volbám,“ uvedl Mareš. V souvislosti s tím jsou podle něj zajímavé výroky Babiše o schůzce s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou a nízkém počtu voličů v Ústeckém kraji.

„Je možné, že tahle ostře konfrontační rétorika cílí na to, že se (Babiš) domnívá, že by mohl po vzoru (prezidenta) Miloše Zemana přitáhnout ještě větší počet lidí do druhého kola,“ doplnil. „Babiš se bude snažit co nejvíce degradovat Pavla v očích jeho voličů a také voličů kandidátů na třetím a dalším místě. Už na tiskové konferenci obrazně pomrkával po voličích Nerudové, jako by chtěl sázet na to, že jich může část získat,“ řekl Mlejnek.