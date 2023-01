Konec éry excentrického a tvrdě pijícího prezidenta, píší v USA o českých volbách

Podle amerického listu The New York Times jsou české prezidentské volby důležité především tím, že ukončí éru prezidenta Miloše Zemana. Toho list vylíčil jako excentrického a alkoholu holdujícího člověka, který namísto evropských spojenců preferuje Rusko a Čínu. Podle listu je podstatné, že oba kandidáti postupující do druhého kola, tedy Petr Pavel a Andrej Babiš, preferují spojenectví se západními partnery a NATO.

Foto: Petr Hloušek, Právo Prezident Miloš Zeman