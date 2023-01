Babišův „plán“ je nesmysl. Kdyby Pavel odstoupil, nastupuje Nerudová

„Pokud chce udělat Pavel něco pro tu zemi, tak by se měl vzdát kandidatury a místo přenechat mně,“ prohlásil Babiš v nedělní televizní debatě na ČT. Předseda ANO si totiž myslí, že by se mu lépe podařilo spojit společnost, která je nyní rozdělená.

Ústavní právník a vedoucí katedry ústavního práva na Karlově univerzitě Marek Antoš ovšem upozornil na to, že takhle volby hlavy státu nefungují. „Platí, že by do druhého kola postoupil ten třetí v pořadí. Tedy v tomto případě paní Danuše Nerudová,“ řekl Novinkám.

Nerudová přitom skončila ve volbách třetí s odstupem více než 20 procentních bodů, zatímco Pavel měl 35,4 procenta a Babiš 35 procent hlasů, Nerudová necelých 14.

„Je to článek 56 odstavec 4: Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem, anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů,“ dodal. Ústava také hovoří o tom, že druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se jej jediný kandidát.

Babiš kolem sebe hází lži na všechny strany a snaží se protistranu vtáhnout do jejich vyvracení politolog Miloš Gregor

Babiš se v debatě na ČT dopustil více výroků, které se ukázaly jako chybné. Nejvíce asi pobouřil slovy, že by Češi neměli pomoci Polsku a pobaltským státům, pokud by byly napadeny. Výrok sice později korigoval na Twitteru, vysloužil si však ostrou kritiku spojenců.

Česká republika je členem NATO, jehož článek pět uvádí, že pokud je napaden jeden ze 30 členských států, pokládá se to za útok proti všem a ostatní členové přijdou napadenému na pomoc. Babišův postoj by na tom nemohl nic změnit.

Hraje power play

„Jde hlavně o to, jaký to má dopad na voliče, na které cílí. Babiš se dopustil výroků, které lze vyvrátit, označit je za lživé, nepřesné i demagogické atd., ale i tak mohou u části elektorátu rezonovat,“ komentoval Babišovo vystupování politolog Josef Mlejnek.

Domnívá se, že i chybná vyjádření má Babiš dobře rozmyšlená. „On ví, že některé věci interpretuje za hranou. Je to však racionální práce s informacemi, která má za cíl získat voliče, případně odehnat voliče od Petra Pavla,“ myslí si politolog.

Babiš se podle něj snaží nyní získat voliče těch politických stran, které se v roce 2021 do parlamentu nedostaly, a voliče kandidátů na hlavu státu, kteří nepostoupili do druhého kola. „Jestli chce vyhrát, musí jít agresivně do soupeře. Petr Pavel vede a Babiš útočí a pálí cokoliv. Nemá svým způsobem co ztratit. Hokejově řečeno hraje power play,“ podotkl Mlejnek.

Podobně vnímá Babišovu strategii i politolog Miloš Gregor. „Babiš jede kampaň jak zastánci brexitu ve Spojeném království. Hází kolem sebe lži na všechny strany a snaží se protistranu vtáhnout do jejich vyvracení,“ napsal na Twitter.

Podle politologa Jana Bureše cílí Babiš na nerozhodnuté voliče. „Babiš přišel do debaty proto, že si v jeho marketingovém týmu řekli, že to bude pro něj užitečné. Dali mu i strategii, jak se má chovat,“ řekl Novinkám.

Nastolovat témata se podle Bureše Babišovi podařilo. „Společnost je napnutá. Stoupá počet lidí, kteří jsou proti našemu angažmá na Ukrajině. Babiš sází na to, že je situace nepřehledná. Sází na rétoriku, že Rusko nelze jako jadernou velmoc porazit,“ myslí si politolog.

Druhé kolo voleb se koná v pátek a sobotu 27. a 28. ledna.