Odborníci: To nejhorší, co jsme zatím viděli. Babiš parazituje na strachu z války

„Parazitovat na strachu z války je to nejhorší, co jsme v politických kampaních zatím viděli,“ sdělil Novinkám Horák. „Je to kampaň v nejlepších tradicích propagandy sovětského bloku, která líčila Západ jako válečné štváče a Sovětský svaz jako mírotvůrce,“ dodal.

Podle Horáka bylo jasné, že k podobnému kroku Babiš přikročí. „Sázka na vysoké ceny energií a ekonomickou krizi Babišovi nevyšla a už z povolební tiskové konference bylo jasné, že ve štábu ANO vyjdou s novou strategií. Zatímco v případě souboje Zemana s Drahošem se nebezpečí jmenovalo ‚migranti‘ a Drahoš byl obviněn, že je k nám chce pozvat, nyní se nebezpečí jmenuje ‚válka‘ a Pavel bude líčen jako člověk, který nás do ní chce zavléci,“ dodal Horák.

Babiš cílí svými billboardy na voliče SPD a 2,5 milionu voličů, kteří k volbám nepřišli. „Jsou to lidé, kteří se nezajímají příliš o politiku a slyší jen na silné podněty, jako je například hrozba války. Proto má billboard i výraznou grafiku s národní symbolikou. Je evidentní, že to bylo připraveno dopředu, protože navrhnout, vytisknout a instalovat billboard zabere nejméně sedm dní a musíte mít dopředu nakoupeny plochy. Zapadá do toho i setkání s francouzským prezidentem Emannuelem Macronem,“ dodal Horák.

Válka může mobilizovat voliče

Jeho kolega z prostředí marketingu Karel Pluhař s ním souhlasí. „Vystupovat jako mírotvorce je strategie, kterou bude chtít Andrej Babiš oslovit voliče SPD, neparlamentních levicových stran i nerozhodnuté. Pokud chce vyhrát, musí jich k sobě přilákat statisíce,“ řekl Novinkám.

Válka na Ukrajině má podle něj velký potenciál mobilizovat. „Podle podzimního šetření CVVM konflikt na Ukrajině považuje za riziko sedm z 10 občanů. Zároveň 52 procent občanů nesouhlasí s vládní podporou Ukrajiny, zejména vadí dodávání zbraní. Roste také nechuť k přijímání ukrajinských uprchlíků, které zcela odmítá čtvrtina populace a dalších 62 procent je pro dočasné přijetí a jejich následný návrat domů,“ připomněl Pluhař.

Babiš se teď podle jeho názoru bude snažit voliče přesvědčit, že jako prezident pomůže válku na Ukrajině ukončit a pošle uprchlíky domů. „Zároveň jde o téma, kdy proti Petru Pavlovi postaví jeho dlouho budovanou image generála. Pavlovi nezbude než zastávat o něco méně populární názory na podporu Ukrajiny. Pokud by se Babišovi podařilo Petra Pavla vylíčit jako vojáka toužícího po válce, tak může odradit část příznivců přelévajících se od Danuše Nerudové a dalších kandidátů z prvního kola,“ uzavřel Pluhař.

Kopíruje Orbána

Politologovi Petru Sokolovi billboardy připomínají kampaň maďarského premiéra Viktora Orbána, který nadále udržuje vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, od něhož podle webu Politico dostal jako jeden z mála evropských politiků novoroční přání.

„Babišova volební kampaň je téměř okopírovaná kampaň, se kterou vyhrál poslední volby v Maďarsku Viktor Orbán. Přesně takto ta kampaň byla: ‚Já vás nezatáhnu do války‘,“ připomněl Sokol.

Billboard podle něj neútočí jen na Pavla, který byl šéfem Vojenského výboru NATO, ale i na vládu Petra Fialy (ODS). „Je to útok na to, že vláda podporuje Ukrajinu. To označují politici SPD za zatahování do války,“ myslí si politolog.

Babiš se podle Sokola bude snažit znechutit některé voliče, aby nešli volit Pavla a zůstali doma. Zároveň se snaží zmobilizovat nevoliče. „Tak se stal prezidentem Miloš Zeman před pěti lety. Zvedl 400 tisíc nových voličů,“ dodal Sokol.

„Babiš potřebuje 4,5 procenta, které zbyly SPD u Jaroslava Bašty. Na část nevoličů, kteří nechodí volit, zbylé voliče SPD a ‚vrabelovce‘ (účastníky demonstrací, které pořádal aktivista Ladislav Vrabel – pozn. red.) to fungovat bude účinně,“ předpokládá politolog.

Reakce Pavla na tyto billboardy by měla být podle něj opatrná. „Neměl by to přehánět s distancováním od vlády atd. Protože jestli ho něco donese k prezidentské funkci, tak to budou výhradně hlasy pomyslného ‚Česka A‘. Při takto zvolené kampani Babiše se ty pomyslné nůžky v české společnosti, které se včera už ukázaly, ještě rozevřou,“ myslí si Sokol.