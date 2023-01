Babiš požádal Zemana, aby to v úterý u polského prezidenta vyžehlil

Babiš reagoval na kritiku, která se na něj snesla za výrok v nedělní debatě v České televizi, kde řekl, že by v případě napadení Polska nebo pobaltských států české vojáky na pomoc neposlal.

„Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší (nedělní) debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke třetí světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. Z kontextu debaty to bylo jasné,“ uvedl Babiš poté, co jeho slova vzbudila rozruch na domácí scéně i v zahraničí.