Babiš by vojáky na pomoc Polsku poslal. Jen o tom nechtěl mluvit, hájí ho špičky ANO

Pokud by došlo k napadení Polska nebo pobaltských zemí, Andrej Babiš by dodržel článek 5 Severoatlantické smlouvy. Uvedl to sám Babiš a ujišťují o tom i špičky ANO. Článek počítá s pomocí napadenému státu včetně možného vyslání vojáků. Babiš v nedělní televizní debatě možné vyslání českých vojáků původně odmítl, později svá slova korigoval. Podle spolustraníků nechtěl o hypotetické situaci mluvit.

Foto: Milan Malíček, Právo Andrej Babiš a Alena Schillerová ve Sněmovně

