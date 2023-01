PŘEHLEDNĚ: Vše, co potřebujete vědět o prezidentských volbách

v pátek 13. ledna v čase od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 14. září v čase od 8:00 do 14:00 hodin

Po příchodu do volební místnosti se volič prokáže občanským průkazem či pasem. I v případě volby s voličským průkazem je třeba kromě vydaného průkazu s sebou mít i doklad totožnosti.

Komise voliči na požádání vydá sadu hlasovacích lístků, není tedy povinné si přinést tu, co vám dorazila do schránky. Poté se volič odebere za plentu a do obálky vloží hlasovací lístek s jedním z kandidátů.